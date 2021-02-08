البرلمان العراقي يتلقى دعوة رسمية للاشراف على انتخابات دولة عربية

2021/02/08 | 17:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دعا السفير الفلسطيني لدى العراق، أحمد عقل، الاثنين، مجلس النواب العراقي، للإشراف على الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة يوم22 أيار 2021.

جاء ذلك في زيارة اجراها عقل مع وفد مرافق له إلى النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي.

وقال الكعبي في بيان اليوم، (8 شباط 2021)، ان "القضية الفلسطينية لها الاولوية الاولى على جميع الصعد والمستويات لدى جميع الحكومات العراقية المتعاقبة، وان تأريخ وحاضر ومستقبل العراق لن يكون مخالفا لإرادة الشعب الفلسطيني وقرارته بشأن القضايا المصيرية".

وأضاف البيان، ان "الكعبي دعا خلال اللقاء الى ضرورة تفعيل عمل لجنة الإخوة البرلمانية المشتركة بين العراق وفلسطين بما يسهم في تنشيط الجوانب ذات الاهتمام المشترك وتقوية اواصر التعاون بين البلدين"، مشيرا الى ان "العراق عازم على وضع اسس متينة على مستوى العلاقات مع كل الشعوب العربية، سيما الشعب الفلسطيني في مسارها الصحيح".

وتابع، ان "السفير الفلسطيني قدم دعوة للنائب الاول لرئيس مجلس النواب بخصوص مشاركة مجلس النواب العراقي للاشراف على الانتخابات التشريعية الفلسطينية، مشيدا في الوقت ذاته بموقف العراق من قضية التطبيع و صفقة القرن، واصفا اياه بالعالي والمشرف".

واختتم البيان بالقول ان "النائب الاول لرئيس المجلس اكد موقف الشعب والدولة العراقية، الصريح والرافض للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي بكافة اشكاله كونه يمس إرادة وقرار الشعب الفلسطيني، ويعده تجاوزا على القرارات الشرعية الدولية".

يذكر ان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أصدر في 15 كانون الثاني 2021، مرسوما رئاسيا حدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) على ثلاث مراحل، لتكون المرة الأولى منذ 15 عاما، التي تنظم فيها مثل هذه الانتخابات.

وحدد يوم 22 أيار 2021 لإجراء الانتخابات التشريعية، ويوم 31 تموز 2021 للانتخابات الرئاسية، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، وعلى أن يتم استكمال انتخابات المجلس الوطني في 31 آب 2021.

A.A

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