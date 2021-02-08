الإمارات تسجل 3093 حالة كورونا جديدة و7 وفيات

2021/02/08 | 17:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في الإمارات عن رصد

3093 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها

حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية

اللازمة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 326,495

حالة، في

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