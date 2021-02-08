وفاة نائب لبناني ومرشح سابق للرئاسة متأثر بفايروس كورونا

2021/02/08 | 17:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم

الإثنين، بوفاة النائب اللبناني، ​جان

عبيد​، عن عمر يناهز الـ82 عاما، بعد

مضاعفات إصابته بفيروس “كورونا”

المستجد.

وذكرت وكالة “النشرة” اللبنانية أن

النائب جان عب

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