قرارات “صارمة” تتخذها الزراعة خلال اجتماع مع المزارعين ومنتجي الدواجن بالبصرة

2021/02/08 | 18:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ شدد وزير الزراعة محمد الخفاجي، الاثنين، على حماية المنتج المحلي وتوفير سلة غذائية متكاملة للمواطن، فضلا عن ضبط ومراقبة اسعار المواد في الاسواق المحلية، واستمرار منع استيراد محصول الطماطم.وذكرت الوزارة في بيان، ان “وزير الزراعة محمد الخفاجي، عقد اجتماعاً مع ممثلي فلاحي ومزارعي محصول الطماطم ومنتجي الدواجن، في محافظة البصرة، بحضور سفيرة جمهورية […]

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