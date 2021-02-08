الأسهم الأمريكية ترتفع لمستويات قياسية جديدة في بداية التعاملات

2021/02/08 | 18:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الإثنين، لتسجل مستويات قياسية جديدة، مع آمال التحفيز المالي والانتعاش الاقتصادي.

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