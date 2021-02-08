الذهب يعزز مكاسبه عالمياً لـ18 دولاراً مع آمال التحفيز

2021/02/08 | 18:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عالمياً بأكثر من 18 دولاراً خلال تداولات اليوم الإثنين، مع آمال إقرار حزمة التحفيز الأمريكية.

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