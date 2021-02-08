عضو بالاقتصادية النيابية تتحدث عن أمر تسبب بتدمير الاقتصاد العراقي وإيقاف عجلة تطوير الصناعة

2021/02/08 | 18:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

رأت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ندى شاكر، الإثنين، 08 شباط، 2021، إن العراق تحول لسوق استهلاكي للبضائع والسلع المستوردة، مما تسبب ذلك بتدمير الاقتصاد العراقي وإيقاف عجلة تطوير الصناعة.

وقالت شاكر في حديث خصت به (بغداد اليوم)، إن "التخصيصات المالية التي وردت في مشروع الموازنة لسنة 2021 من أجل الارتقاء بمستوى الصناعة والزراعة دون مستوى الطموح، لأن النهوض بهذين المجالين يحتاج إلى ثورة حقيقية".

واضاف أن "الكثير من السياسيين المتنفذين كانوا يتعمدون تعطيل الصناعة والمنتج المحلي والاعتماد على البضائع والسلع المستوردة من أجل خدمة مصالحهم، الأمر الذي أدى إلى اغراق الأسواق العراقية بالبضائع المستوردة الرديئة نتيجة سياسة الاستيراد العشوائي".

واشارت جودت إلى ان "المنتج المحلي من ناحية الجودة أفضل بكثير من البضائع المستوردة، لكنه يفتقر للدعم الحكومي"، مبينة أن "دعم الصناعة المحلية سيسهم في تقليل نسب البطالة بشكل كبير فضلا عن الحفاظ على العملة الصعبة داخل، بالإضافة إلى السيطرة على أسعار المواد والسلع محلية الصنع".

وكان السفير التركي في العراق، فاتح يلدز، قد اعلن في وقت سابق، تجاوز قيمة التبادل التجاري بين بغداد وانقرة في العام الماضي حاجز الـ 20 مليار دولار.

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