نائب عن سائرون: قانون الانتخابات الجديد يخدم التيار الصدري: هناك 3 عوامل مهمة

2021/02/08 | 18:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعةرأى النائب عن تحالف سائرون غايب العميري، الاثنين (8 شباط 2021)، أن قانون الانتخابات الجديد يخدم التيار الصدري بشكل صريح.وقال العميري في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "قانون الانتخابات الجديد يخدم التيار الصدري بشكل صريح والشارع معنا، لان قانون الانتخابات وهناك تزايد في اعداد اتباع التيار الصدري ومحبيه وهذان عاملان مهمان بالاضافة الى بيئة اجراء الانتخابات التي نتمنى ان تكون امنة".وأضاف، أن "الفشل يبدأ عبر السعي الى رئاسة الوزراء عن طريق رضى الاطراف السياسية وهذا ما يرفضه التيار، ولا خير في كرسي رئاسة الوزراء اذا كان عن طريق بقاء الكتل ورضائها".ويوم الثلاثاء (12 - 1 - 2021)، بينت اللجنة القانونية النيابية، أن المواد المقترح تعديلهـا في قانون الانتخابات الجديد، لن تؤثر في موعد إجراء الانتخابات ولا في الاجراءات الفنية المتعلقة بعمل المفوضية.وقال عضو اللجنة النائب سليم شوشكي في تصريح صحفي: إن "نوابا في كتل سياسية مؤتلفة تبنوا مقترح تعديل قانون الانتخابات، إضافة الى رغبة مفوضية الانتخابات بتقديم مشروع تعديل القانون".ولفت الى أن "اللجنة القانونية النيابية اجتمعت مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وقد أبدت رغبتها في تعديل بعض فقرات القانون، كي تتناسب مع الاجراءات الفنية داخل المفوضية بسبب تناقض بعض المواد في القانون الجديد الذي صوتنا عليه".وأوضح أن "قانون الانتخابات اشتمل على مواد لا ضرورة لوجودها ويفترض أن تحذف، على اعتبار عدم وجود قوائم انتخابية لكي نتكلم عن ترتيب أسماء المرشحين في القائمة"، منوهاً بأن "المواد المعدلة لن تؤثر لا في موعد إجراء الانتخابات، ولا في الاجراءات الفنية للمفوضية".

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