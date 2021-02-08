ضبط أجهزة انترنت مخالفة للضوابط في أم قصر الشمالي

2021/02/08 | 18:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاثنين، ضبط أجهزة إنترنت مخالفة للضوابط في مركز كمرك أم قصر الشمالي.وذكر بيان للهيئة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “السلطات في مركز كمرك ام قصر الشمالي ضبطت حاوية محملة بأجهزة إنترنت مع مستلزماتها، مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة”.وأشار الى ان “عمية الضبط تمت بالتعاون مع …

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