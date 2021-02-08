اجتماعات نيابية حكومـية لمناقشة تخصيصات قانون الموازنة العامـة

2021/02/08 | 18:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / استضافت اللجنة المالية النيابية ، وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم ووكيل وزير النقل ومدير دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ، ضمن مناقشاتها لمسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021.وناقشت اللجنة ، مع وزير الثقافة التخصيصات المالية المرصودة للوزارة والمشاريع المتلكئة فيها ، مؤكدةً دعمها لما تحتاجه من تخصيصات إضافية لإكمال مشاريع مهمة مثل بناية دار المخطوطات وتأهيل المرافق السياحية لضمان بقاء مدينة بابل والأهوار ضمن لائحة التراث العالمي .ثم بحثت اللجنة مع وكيل وزير النقل ، إعادة سلطة الطيران المدني لوزارة النقل وتزويدها بكافة البيانات التي طلبتها اللجنة الفرعية بشأن مشاريع الوزارة والتخصيصات المرصودة لها ، لغرض دراستها وإعادة تقييمها بما يخدم الصالح العام .كما ناقشت اللجنة المالية ، مدير دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء ، ملف معاملات الضحايا وقضية التدقيق وسلامة الموقف الأمني قبيل اكمال المعاملات ، ودعت اللجنة إلى ضرورة الإسراع بإنجاز المعاملات بعد التأكد من سلامة موقفها الأمني وكشف حالات التلاعب والتزوير والقضاء عليها./انتهى5

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