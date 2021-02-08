2021/02/08 | 18:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / طالبت اللجنة المالية النيابية ، وزارة الهجرة والمهجرين تزويدها بكافة بيانات المشاريع المزمع إنشاؤها من قبل الوزارة وتقديم دراسة جدوى بشأنها .وبحثت اللجنة خلال اجتماع مشترك مع وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق ، في إطار مناقشاتها لمسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 ، ملف النازحين واعدادهم والمهاجرين وخطط الوزارة ومشاريعها وتخصيصها المالي المحدد من قبل الحكومة ، مؤكدةً سعيها لزيادة تلك التخصيصات لمعالجة الملفات ذات البعد الإنساني وعلى رأسها ملف النازحين .وشددت اللجنة على ضرورة إعادة جميع النازحين بشكل طوعي وتوفير البيئة الملائمة لذلك وإنهاء معاناتهم وزيادة تخصيصات التعويضات والمنح ،فضلاً عن موضوع مشاريع الوزارة مثل المشروع السكني في مدينتي الصدر والشعلة المتوقف منذ مدة طويلة ، حيث بحثت اللجنة توفير التخصيصات اللازمة لإكمال هذا المشروع الذي يستهدف ما يقارب108 الاف عائلة من ذوي الشهداء ./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع نيابي لزيادة تخصيصات ملف النازحيـن والمهاجرين في الموازنة العامـة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع نيابي لزيادة تخصيصات ملف النازحيـن والمهاجرين في الموازنة العامـة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).