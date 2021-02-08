2021/02/08 | 18:05 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرارات (صارمة) تتخذها الزراعة خلال اجتماع مع المزارعين ومنتجي الدواجن بالبصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/08 | 18:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرارات (صارمة) تتخذها الزراعة خلال اجتماع مع المزارعين ومنتجي الدواجن بالبصرة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرارات (صارمة) تتخذها الزراعة خلال اجتماع مع المزارعين ومنتجي الدواجن بالبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).