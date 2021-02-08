2021/02/08 | 18:05 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حذر “وزير الصدر”، الاثنين، من وجود “مخطط للهجوم على المقدسات في بغداد وكربلاء والنجف”.ونشرت صفحة صالح محمد العراقي اليوم ، “اللهم برداً وسلاماً وأمناً على العراق وشعبه وصلتنا معلومات شبه مؤكدة بأن هناك اتفاقاً بعــثياً داعشياً وبعض المندســين معهم للهجــوم على بعض المقدسات في النجف الاشرف وكربلاء المقدسة والعاصمة بغداد مع العلم ان الاستهداف لا يخصّ المراقد الشيعية إن جاز التعبير لنشر الفتـ…ـنة والفـ…ـوضى لذلك نسترعي انتباهكم”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الصدر يكشف عن “اتفاق” لمهاجمة المراقد المقدسة في كربلاء والنجف وبغداد عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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