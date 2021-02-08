الكاظمي: لن نصل الى التنمية الحقيقية من دون مكافحة منهجية للفساد

2021/02/08 | 18:05 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، الاجتماع الأول للمجلس الوزاري للتنمية البشرية لعام ٢٠٢١.وذكر مكتبه الاعلامي في بيان، انه “ناقش المجلس عددا من القضايا المدرجة على جدول اعماله، واتخذ القرارات والتوجيهات المتعلقة بها”.وأكد الكاظمي أن “الاستثمار بالطاقة البشرية هو السبيل الأمثل للتأسيس لاقتصاد مستقبلي مستدام يعالج التحديات ويؤمن ازدهارا طويل الأمد”.وأضاف، أن “دور الدولة ينبغي أن يتجه نحو تأسيس البنى التحتية البشرية والمادية للتنمية، وإفساح المجال للقطاع الخاص، لتحمل دوره في تسريع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل، التي تحفظ كرامة المواطن ومستقبل عائلته”.وأشار إلى أننا “لن نصل الى التنمية الحقيقية من دون مكافحة […]

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