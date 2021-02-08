حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تتجاوز 630 ألفًا

2021/02/08 | 18:07 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "مختبراتها سجلت 1713 إصابة جديدة، فيما بلغت حالات الشفاء 848، مقابل 6 وفيات".

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