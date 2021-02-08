وزير الخارجية: نتطلع لشراكة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة

2021/02/08 | 18:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعرب وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاثنين، عن تطلع العراق إلى شراكة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة.

وثمن حسين خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، الذي تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، مواقف الدول العربية لتقديمها المواساة لحكومة العراق إثر العمل الإرهابي الذي وقع مؤخرا بساحة الطيران في العاصمة بغداد، مرحبا في الوقت نفسه بعودة العلاقات بين الأشقاء العرب، وداعيا الى تعزيز التعاون في مواجهة الإرهاب.

وأشار وزير الخارجية الى "تطلع العراق الى شراكة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة"، مؤكدا "موقف العراق الثابت في حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، اضافة الى موقف العراق في تعزيز العمل العربي المشترك".

وشدد حسين خلال الاجتماع على "أهمية إعادة سوريا لعضويتها في الجامعة العربية".

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