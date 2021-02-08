إقرار جملة توصيات لتطبيق قانون ’الإصلاح’ في إقليم كردستان

2021/02/08 | 18:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، الاثنين، تصميم حكومته على مكافحة الفساد ووضع حد لهدر المال العام، فيما اشار الى ان قانون الإصلاح يهدف لإرساء العدالة وحماية حقوق المستحقين.

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وقالت حكومة الاقليم في بيانن تلقى "ناس" نسخة منه، (8 شباط 2021)، ان "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اشرف على اجتماعٍ للجنة العليا لتطبيق قانون الإصلاح في الإقليم، وجرى في الاجتماع، بحث خطوات تطبيق قانون الإصلاح بشأن الرواتب والمخصصات والامتيازات والتقاعد في مؤسسات حكومة الإقليم ووزاراتها".

وأشار رئيس الحكومة بحسب البيان، إلى أن "تطبيق قانون الإصلاح يهدف لإرساء العدالة وحماية حقوق المستحقين في إطار عملية مستمرة تشمل شتى القطاعات، وقال: "حكومة الإقليم مصممة على مكافحة الفساد ووضع حد لهدر المال العام، ومصرة على الإصلاح الإداري والمالي".

ولفت البيان الى ان سكرتير اللجنة العليا لتطبيق قانون الإصلاح عبد الحكيم خسرو، عرض "الخطوات الأولى لتطبيق القانون، وبعد ذلك قدم الوزراء المعنيون، وحسب اختصاصاتهم، تقارير مفصلة ومعززة بالأرقام والمعلومات والبيانات اللازمة إزاء مستجدات تطبيق قانون الإصلاح".

وتابع البيان ان "تقارير الوزراء تضمنت جملة موضوعات، ولا سيما الرواتب والامتيازات والتقاعد وإعادة تنظيم قوات البيشمركة وسبل الحد من الروتين في الدوائر الحكومية"، موضحاً انه "بعد التباحث وتبادل الآراء تقرر تبني جملة توصيات خلال اجتماع مجلس الوزراء بهدف استكمال خطوات تطبيق قانون الإصلاح".

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