’حزمة’ قرارات خلال اجتماع وزير الزراعة مع فلاحي البصرة

2021/02/08 | 18:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز شدد وزير الزراعة محمد الخفاجي، الاثنين، على حماية المنتج المحلي وتوفير سلة غذائية متكاملة للمواطن، فضلا عن ضبط ومراقبة اسعار المواد في الاسواق المحلية، واستمرار منع استيراد محصول الطماطم. وذكرت الوزارة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “وزير الزراعة محمد الخفاجي، عقد اجتماعاً مع ممثلي فلاحي ومزارعي محصول الطماطم …

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