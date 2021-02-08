المغرب.. مصرع 24 شخصا غرقا داخل مصنع سري

2021/02/08 | 18:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 24 شخصا مصرعهم وجرى إنقاذ 10 آخرين، اليوم الاثنين، بعدما حاصرتهم مياه الأمطار داخل مصنع سري تحت الأرض في مدينة طنجة، شمالي المغرب، على ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

وقالت الوكالة، إنه تم انتشال جثث 24 شخصا وإنقاذ 10 آخرين إثر حادث تسرب مياه الأمطار لوحدة صناعية سرية للنسيج.

وأضافت أن الوحدة الصناعية السرية كانت داخل مرآب تحت الأرض في فيلا سكنية بحي الإناس في طنجة، موضحة أن هذه الوحدة تعرضت لتسرب مياه الأمطار، مما تسبب في محاصرة من كانوا يعملون فيها.

ولفتت وكالة الأنباء المغربية إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، مشيرة إلى استمرار عمليات البحث للوصول وإنقاذ بقية الأشخاص المحاصرين المحتملين.

وفتحت السلطات المختصة تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن ظروف وحيثيات هذا الحادث وتحديد المسؤوليات.

PUKmedia وكالات

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