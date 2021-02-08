قائد أمريكي: لن نساعد السعودية بحربها في اليمن

2021/02/08 | 18:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد القيادة الامريكية الوسطى،

الاثنين، عدم مساعدة السعودية بحربها

في اليمن.

وقال القائد الاميركي في تصريحات

صحافية "لن نساعد السعودية في حربها

باليمن لكننا سنواصل دعمها في حماية

امنها".

وكان ا

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