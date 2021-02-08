2021/02/08 | 18:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى

الصدر، الاثنين، عن مخطط للهجوم على بعض

"المقدسات" في بغداد والمحافظات.

وقال صالح محمد العراقي في بيان

له،اطلعت وكالة نون الخبرية عليه اليوم

الاثنين "وصلتنا معلوما

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقرب من الصدر يتبنى تحذيرا امنيا: اتفاق بعثي داعشي للهجوم على المقدسات العراقية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقرب من الصدر يتبنى تحذيرا امنيا: اتفاق بعثي داعشي للهجوم على المقدسات العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).