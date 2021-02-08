2021/02/08 | 18:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز أعلنت دائرة صحة بغداد/الكرخ، الاثنين، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا. وقالت الدائرة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع أعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع أعداد الشفاءات والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم، جاءت على …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤشر إصابات كورونا يرتفع مجدداً في الكرخ) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤشر إصابات كورونا يرتفع مجدداً في الكرخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).