2021/02/08 | 18:28 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ رحب وزير الخارجية، فؤاد حسين، بعودة العلاقات بين الأشقاء العرب.وقال حسين، في كلمة القاها خلال الاجتماع الوزاريِّ الطارئ لجامعة الدول العربيّة في القاهرة” نرحب بعودة العلاقات بين الأشقاء العرب”.واضاف ان” للشعب الفلسطيني الحق في تقرير المصير”، مؤكداً” أهمية إعادة سوريا لعضوية الجامعة العربية”.وثمن حسين مواقف الدول العربية” لتقديم المواساة لحكومة العراق اثر العمل الارهابي في ساحة الطيران”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حسين في الاجتماع الطارئ للجامعة العربية: نرحب بعودة العلاقات بين الأشقاء العرب عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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