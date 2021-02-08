حصيلة الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة تجاوزت 27 مليون حالة

2021/02/08 | 18:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 27 مليون حالة، حسبما كشفت جامعة “جونز هوبكينز” الأمريكية.

وأشارت الجامعة التي تتابع الوضع الوبائي في البلاد اعتمادا على البيانات التي تنشرها السلطات الفيدرالية والمحلية، وكذلك على تقارير وسائل الإعلام وغيرها من المصادر المفتوحة، إلى أن عدد حالة الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة وإلى يومنا هذا بلغ 27008096 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 463482.

وأفادت الجامعة بتسجيل 86928 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1268 حالة وفاة في الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأمس الأحد، أعلنت جامعة هوبكينز عن تسجيل 102420 إصابة و2618 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد منذ يوم السبت.



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