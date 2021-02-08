2021/02/08 | 18:30 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع سعر سهم "تسلا" بأكثر من 2 بالمائة خلال تداولات اليوم الإثنين، بعد إعلان الشركة استثمار 1.5 مليار دولار في البيتكوين.

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