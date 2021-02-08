2021/02/08 | 19:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 27 مليون حالة، حسبما كشفت جامعة “جونز هوبكينز” الأمريكية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حصيلة الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة تجاوزت 27 مليون حالة ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حصيلة الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة تجاوزت 27 مليون حالة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).