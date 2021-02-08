دولة القانون تحدد موقف المالكي من الولاية الثالثة وتؤكد: لا نية لإجراء الانتخابات المبكرة

2021/02/08 | 19:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / خاص استبعد رئيس كتلة دولة القانون النيابية عدنان الاسدي، اليوم الاثنين، أن يتوجه مجلس النواب لحل نفسه وإجراء انتخابات مبكرة، فيما حددت موقف زعيم دولة القانون نوري المالكي من الولاية الثالثة.وقال الأسدي، في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إنه لا يوجد أي توجه للبرلمان لحل نفسه وإجراء انتخابات مبكرة”، مضيفا […]

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