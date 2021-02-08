ضبط معمل لإنتاج الفوشار لم يصرح به بغية تهريبه في ميناء ام قصر الشمالي

2021/02/08 | 19:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، ضبط معمل متكامل لإنتاج الفوشار مع التعبئة والتغليف لم يصرح به بغية تهريبه في منفذ ميناء ام قصر الشمالي.

وقالت الهياة في بيان صحفي، ان “كوادرها في منفذ ميناء ام قصر الشمالي تتمكن من ضبط معمل متكامل لإنتاج الفوشار مع التعبئة والتغليف لم يصرح به بغية تهريبه والمنجزة معاملته الكمركية من قبل لجنة الكشف الكمركي التابع الى مركز كمرك ام قصر الشمالي خلافا للضوابط والتعليمات”.

واضافت انه “تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر اصولي الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة المقصرين منجزي المعاملة من لجنة الكشف الكمركي”.

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