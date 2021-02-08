2021/02/08 | 19:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 26 دقیقة

1025 مشاهدة

نفى عضو مجلس النواب جمال كوجر، الاثنين، ما تردد بشان تجاوز راتب البرلماني العراقي لـ 40 مليون دينار شهريا، مؤكدا ان راتب عضو مجلس النواب 7 ملايين دينار شهريا.

وقال كوجر في تصريح صحفي تابعه ان ار تي، اليوم (8 شباط 2021)، ان "راتب عضو مجلس النواب هو 7 مليون دينار لا غير، وله ما يقارب 15 عنصرا من الحماية راتب كل واحد منهم 900 الف دينار، وراتب الحماية يسلم مباشرة للحماية ولا دخل للنائب فيها".

وكان القيادي في تحالف الفتح غضنفر البطيخ، قد اعلن في وقت سابق أن "النائب في البرلمان العراقي، يكلف الدولة 40 مليون دينار شهريا".

جدير بالذكر ان مجلس النواب كان اعلن في بيان سابق ان التراب الإسمي للنائب: أربعة ملايين دينار، و مخصصات منصب: مليونا دينار، ومخصصات الشهادة: 100 في المئة من الراتب الاسمي لحملة شهادة الدكتوراه ، و75 في المئة لحملة شهادة الماجستير، و45 لحملة شهادة البكالوريوس، وخريج المعهد 35 في المئة، وأخيرا الحاصل على شهادة الإعدادية 25 في المئة من الراتب الاسمي.

واضاف البيان، إن أعلى معدل لرواتب النواب لا يتجاوز 10 ملايين دينار بعد أن كان في السابق 12 مليونا و900 ألف دينار.

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة المالية تكشف عما يتقاضاه البرلماني وحمايته شهريا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة المالية تكشف عما يتقاضاه البرلماني وحمايته شهريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).