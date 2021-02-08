2021/02/08 | 19:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | أ ف ب: بولندا تطرد دبلوماسيا روسيا ردا على طرد موسكو دبلوماسيين أوروبيين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | أ ف ب: بولندا تطرد دبلوماسيا روسيا ردا على طرد موسكو دبلوماسيين أوروبيين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | أ ف ب: بولندا تطرد دبلوماسيا روسيا ردا على طرد موسكو دبلوماسيين أوروبيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).