الخلية تنشر موجز أخبار الأمنية

2021/02/08 | 19:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز نشرت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، موجز اخبار القوات الامنية خلال الساعات الماضية. وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز”، نسخة منه “خرجت قوة من الفرقة العشرين في قيادة عمليات غرب نينوى بواجب بحث وتفتيش في منطقة ابو بريج وتم العثور على قنبرة هاون عيار 120ملم تالفة من مخلفات داعش الارهابي وتم …

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