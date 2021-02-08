جنرال أمريكي رفيع يحذر من هروب دواعش من معتقلات في العراق

2021/02/08 | 19:28 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حذر قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي، الاثنين، من محاولة روب سجناء ينتمون لعصابات داعش الارهابية من معتقلات في العراق وسوريا.وشدد ماكينزي أمام مؤتمر معهد الشرق الأوسط على “ضرورة استمرار اليقظة وتعزيز التعاون ودعم الشركاء المحليين لهزيمة تنظيم داعش ومنع انتعاش أفكاره المتطرفة، محذرا من أن تنظيم القاعدة لا يزال يشكل خطرا على الولايات المتحدة”.وقال ماكينزي، “سيستمر داعش على شكل تمرد وسيحاول تجديد نفسه في الشرق الوسط وخارج الشرق الأوسط وتطوير أهدافه”، مضيفا “علينا أن نحافظ على اليقظة المستمرة”.وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعمل على “تمكين الشركاء المحليين على مقاتلة داعش بدون مساعدة من أحد”.[…]

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