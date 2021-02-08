الخلية تنشر الموجز اليومي لفعاليات القوات الأمنية

2021/02/08 | 19:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نشرت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، موجز اخبار القوات الامنية خلال الساعات الماضية.وذكرت الخلية في بيان، “خرجت قوة من الفرقة العشرين في قيادة عمليات غرب نينوى بواجب بحث وتفتيش في منطقة ابو بريج وتم العثور على قنبرة هاون عيار 120ملم تالفة من مخلفات داعش الارهابي وتم معالجتها موقعيا”.وأضاف “بعد أن وردت معلومات استخبارية […]

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