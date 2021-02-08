2021/02/08 | 19:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص سريا السلام تعقد اجتماعا عاجلا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سريا السلام تعقد اجتماعا عاجلا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سريا السلام تعقد اجتماعا عاجلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).