رئيسا الجمهورية والوزراء يبحثان تطورات الأوضاع السياسية وجهود إقرار الموازنة

2021/02/08 | 19:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يبحث مع رئيس الجمهورية تطورات الأوضاع السياسية وجهود إقرار الموازنة-----------------

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات السياسية والأوضاع العامة في البلاد، فضلًا عن الجهود المبذولة لأجل إقرار قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2021 .

كما شهد اللقاء بحث الاستعدادات لإجراء عملية الإنتخابات والتهيؤ لها وتوفير كل مستلزمات نجاحها، بما يضمن أن تكون نتائجها المعبر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي واختياراته.

كما أكد كل من السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس الجمهورية، على أهمية التكامل في العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في سبيل مواجهة التحديات وتوفير الفرصة لنجاح جهود الإصلاح المستهدف في برنامج عمل الحكومة.





المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء8- شباط - 2021

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