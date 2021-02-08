العراق على موعد محتمل مع ’’كتلة متجمدة’’ قادمة من أوروبا ومتنبئ يحدد موعدها

2021/02/08 | 19:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

تشير توقعات الطقس إلى احتمالية تعرض العراق قبل نهاية الأسبوع المقبل لكتلة باردة قادمة من أوروبا وصفت بالمتجمدة.

ويقول المتنبئ الجوي أحمد العربيد إن "كتلة هوائية قطبية شديدة البرودة من المتوقع ان تسيطر على اجزاء واسعة من شرق اوروبا وشمالها الاسبوع القادم والبرودة في هذه الكتلة بناء على اخر المعطيات كفيلة بتجميد شرق اوروبا وغرب اسيا بالكامل".

واضاف إن "من المتوقع ان يندفع جزء كبير من هذه البرودة صوب وسط وشرق البحر الأبيض المتوسط وقد تصل العراق و بلاد الشام ومصر واجزاء من دول المغرب العربي في الفترة الممتدة ما بين 16-19 شباط".

ولفت إلى أن "تفاصيل الأمطار والثلوج لا يمكن الحديث عنها حالياً".

بدوره يقول المتنبئ الجوي مصطفى الكبيسي في منشور على صفحته بموقع فيس بوك إنه "حسب المؤشرات والبيانات الصادرة هذا اليوم سيكون هناك منخفضان جويان الأول بعد منتصف الشهر ترافقه كتلة هوائية باردة قطبية والمنخفض الثاني خلال 10 الأيام الأخيرة من هذا الشهر ويكون ذو فعالية عالية مع كتلة هوائية باردة ذات أصول مدارية".

واضاف إن "البعض يؤكد على عدم وجود موجات باردة هذا الشهر لكن الأهم أنحدار الهواء البارد نحونا يتبع هبوط للتيار القطبي والتحديثات القادمة ستكون بإذن الله".

ويؤكد موقع Accweather العالمي إن العاصمة بغداد ستشهد خلال الأيام العشرة المقبلة حالة طقس تتراوح ما بين مشمس وغائم جزئي ، والتوقعات الحالية تشير إلى عدم تساقط أمطار حتى السابع عشر من شباط الجاري فيما تشهد مدن اقليم كردستان ومحافظة نينوى وكركوك واجزاء من صلاح الدين تساقط امطار متفرقة بدءاً من نهاية الأسبوع المقبل.

ويضيف الموقع إن الاجواء ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً في مدن الجنوب حتى نهاية الأسبوع المقبل.

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