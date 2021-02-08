أول تعليق من سرايا السلام بعد تحذيرات ’’وزير الصدر’’ من مخطط لاستهداف المراقد الدينية

2021/02/08 | 19:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أدلى فصيل سرايا السلام التابع لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، الاثنين 8-2-2021، بأول تعليق بعد تحذيرات وزير الصدر "صالح محمد العراقي" بوجود مخطط لأستهداف المراقد في 3 محافظات.

وقال المتحدث باسم سرايا السلام صفاء التميمي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر " إن أيَ يدٍ تمتدُ الى مقدساتنا ( الشيعية او السنية ) سنقطعها".

وأصدرت سرايا السلام بياناً قالت فيه، إنه "بعد ورود معلومات شبه مؤكدة بوجود مخطط لاستهداف المراقد المقدسة في بغداد والنجف وكربلاء، عقد المعاون الجهادي للقائد الصدر الحاج ابو ياسر اجتماعاً عاجلاً مع القيادات العسكرية لسرايا السلام".

وأضافت، أنه "أعلن الجهوزية التامة واستعداد المجاهدين كافة لاي طارئ يحصل دفاعاً عن ارض الوطن والمقدسات".

قبلها ، أفادت صفحة "وزير القائد" المقربة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، بوجود معلومات "شبه مؤكدة" عن وجود مخطط لاستهداف المراقد الدينية في بغداد وكربلاء والنجف.

ونشرت الصفحة ما نصه أنه "وصلتنا معلومات شبه مؤكدة بأن هناك اتفاقاً بعـثياً داعشيا وبعض المندسـين معهم، للهجـوم على بعض المقدسات في النجف الاشرف وكربلاء المقدسة والعاصمة بغداد".

ولفتت الصفحة، إلى أنه "مع العلم، ان الاستهداف لا يخصّ المراقد الشيعية إن جاز التعبير لنشر الفتـنة والفوضى، لذلك نسترعي انتباهكم".

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