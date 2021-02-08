هشام السهيل ل/ نينا / : اللجنة المالية مستمرة بنقاشاتها واقرار الموازنة الاسبوع المقبل

2021/02/08 | 19:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد رئيس كتلة عراقيون النيابية هشام السهيل ان : اللجنة المالية مستمرة بنقاشاتها مبينا ان اقرار الموازنة سيتم الاسبوع المقبل .وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / انه : لحد الان لاتوجد جلسة خلال هذا الاسبوع وستكون خلال الاسبوع المقبل.واضاف السهيل : ان المباحثات مع الكرد جارية وعند انتهاء اللجنة المالية من نقاشاتها بشان الموازنة ستكون هناك مفاوضات اخرى معهم للوصول لحلول ترضي كل الاطراف./انتهى3

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