قيادة سرايا السلام تبحث الاستعداد لمواجهة مخطط استهداف المراقد المقدسة

2021/02/08 | 19:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف /نينا/ اعلن الاعلام العسكري لسرايا السلام عقد اجتماع لقيادة السرايا لبحث الاستعداد لمواجهة مخطط استهداف المراقد المقدسة .وقال بيان رسمي انه "وبعد ورود معلومات شبه مؤكدة بوجود مخطط لاستهداف المراقد المقدسة في بغداد والنجف وكربلاء .فقد عقد المعاون الجهادي لسماحة القائد الصدر الحاج ابو ياسر اجتماعا مع القيادات العسكرية لسرايا السلام معلنا الجهوزية التامة واستعداد المجاهدين كافة لاي طارئ يحصل دفاعاً عن ارض الوطن والمقدسات./انتهى.

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