القبض على رجل فجر قنبلة وبحوزته 9 آخرى في برلين

2021/02/08 | 19:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..

قال مكتب المدعي العام في برلين، اليوم الاثنين، إنه تم القبض على رجل يبلغ من العمر 29 عاما في العاصمة الألمانية، بعد أن فجّر قنبلة في فناء مبنى سكني، وأنه تم العثور على عبوات ناسفة أخرى في شقته.

وقال المكتب في بيان على “تويتر”: “بعد تفجير عبوة ناسفة في 4 شباط/ فبراير في باحة مبنى سكني في شوينبيرغ في برلين، صدر أمر بالقبض على رجل يبلغ من العمر 29 عاما لارتكابه مخالفات مختلفة لقانون المتفجرات”.

وأوضح مكتب الادعاء في بيانه أنه تم العثور على 9 عبوات أخرى محلية الصنع في شقة نفس الرجل المشار إليه، في حين تم إطلاق سراح المعتقل الثاني في ما يتعلق بواقعة التفجير بعد تفتيش شقته.

في وقت سابق، قالت شرطة برلين إن رجلين اعتقلا مساء يوم 4 فبراير/ شباط، للاشتباه في ضلوعهما في الانفجار الذي وقع في فناء مبنى سكني.

وخلال عملية تفتيش في الفناء، تم العثور على عبوة ناسفة ثانية، كما عثر المفتشون على مواد كيميائية مشبوهة في منزل أحد المعتقلين، وقالت الشرطة إن التحقيق جار في جميع الاتجاهات.



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