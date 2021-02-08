2021/02/08 | 19:42 - المصدر: عين العراق

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الامن

الأثنين 8 فبراير 2021 | 07:23 مساءً | عدد القراءات : 18

الاتحادية تعثر على صواريخ نمساوية في كركوك

عثرت قوة من الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، على صواريخ نمساوية وقنبرة هاون في قرية داود العلوك بكركوك.

وذكر مصدر امني، ان" قوة من اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية شرطة اتحادية تمكنت وخلال عملية امنية لتفتيش وتطهير قرية "داود العلوكة" في ناحية الرياض بكركوك من العثور على( صاروخ نمساوي عدد 3 وقنبرة هاون )، مبينا انه تم اتلافها من قبل مفرزة معالجة متفجرات اللواء".

واضاف المصدر ان هذه العمليات تأتي ضمن قواطع المسؤولية لتأمين حركة المواطنين ومنع احتمالات الاصابة بإنفجاراتها وخلق حالة مستدامة من التعاون بين رجل الامن والمواطن والتي تُعزز بخلق روح انتماء عالي لدى كافة المواطنين مع قواتنا البطلة في سبيل تحقيق امنهم وسلامتهم".

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