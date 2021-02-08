القيادات العسكرية في سرايا السلام تعقد اجتماعا عاجلا بعد تحذير “وزير الصدر”

2021/02/08 | 19:43 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عقدت القيادات العسكرية في سرايا السلام، الاثنين، اجتماعا عاجلاً بعد تحذيرات “وزير الصدر” من وجود مخطط لاستهدافات في بغداد وكربلاء والنجف.وذكر المعاون الجهادي لزعيم التيار الصدري في بيان، أنه “بعد ورود معلومات شبه مؤكدة بوجود مخطط لاستهداف المراقد المقدسة في بغداد والنجف وكربلاء عقد المعاون الجهادي لسماحة القائد الصدر (دام نصره) الحاج ابو ياسر اجتماعاً عاجلاً مع القيادات العسكرية لسرايا السلام ويعلن الجهوزية التامة واستعداد المجاهدين كافة لاي طارئ يحصل دفاعاً عن ارض الوطن والمقدسات”.وحذر “وزير الصدر”، الاثنين، من وجود “مخطط للهجوم على المقدسات في بغداد وكربلاء والنجف”.

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