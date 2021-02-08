رُوزنامةُ الأسبوع ـ مِنْ أَيْنَ جَاءُوا؟! - كمال الجزولي

2021/02/08 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كمال_الجزولي الإثنينبالخميس 20 يناير 2021م أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً أنشأ بموجبه «الآليَّة الوطنيَّة لحقوق الإنسان»، وألغى «المجلس الاستشاري لحقوق الانسان لسنة 1994م»، كما قضى بأيلولة جميع أصوله وممتلكاته إلى هذه «الآليَّة».



لكن ينبغي عدم الخلط، من جهة، بين هاتين المؤسَّستين، الملغاة والجَّديدة، وبين «المفوَّضيَّة الوطنيَّة لحقوق الانسان لسنة 2004م»، و«المفوَّضيَّة القوميَّة لحقوق الإنسان لسنة 2009م» ......





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