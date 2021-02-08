مستشار الكاظمي يحدد لـ”المركز الخبري” الشروط الأساسية لضمان نزاهة الانتخابات المبكرة

2021/02/08 | 19:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني حدد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، عبد الحسين الهنداوي، اليوم الإثنين، الشروط الأساسية لضمان نزاهة الانتخابات المبكرة.وقال الهنداوي في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “زخم التسجيل البايومتري للناخبين يتقدم يوميا الآن بشكل مشجع”، مشيرا الى “قيام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بنشر مئات الفرق الجوالة في مختلف المناطق للقيام بهذه […]

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