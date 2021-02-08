مؤسسة إعلامية تقيم مسابقة بذكرى فاجعة حلبجة

2021/02/08 | 19:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مناسبة الذكرى السنوية لفاجعة حلبجة، تقيم مؤسسة (جام كوردي) الاعلامية مسابقة لنشر المواضيع المتعلقة بما حصل من خلال كتابات أدبية وعلمية ودراسات وذكريات وقصص ونشرها في ملحق فيما بعد وتكريم الفائزين.

يجب أن تكون المواد مكتوبة باللغة الكوردية وحسب الشروط المعلنة في الاعلان.

PUKmedia

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