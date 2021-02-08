الكاظمي: الحكومة مستمرة في اتخاذ القرارات الصعبة

2021/02/08 | 19:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي انه لا يمكن الوصول للتنمية الحقيقية دون مكافحة الفساد، مشددا على ان الحكومة ستستمر في اتخاذ القرارات الصعبة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاول للمجلس الوزاري للتنمية البشرية لعام 2021، اليوم الاثنين، والذي ترأسه الكاظني، حيث ناقش المجلس عددا من القضايا المدرجة على جدول اعماله، واتخذ القرارات والتوجيهات المتعلقة بها.

وأكد الكاظمي خلال الاجتماع على ان الاستثمار بالطاقة البشرية هو السبيل الأمثل للتأسيس لاقتصاد مستقبلي مستدام يعالج التحديات ويؤمن ازدهارا طويل الأمد، مضيفا بان دور الدولة ينبغي أن يتجه نحو تأسيس البنى التحتية البشرية والمادية للتنمية، وإفساح المجال للقطاع الخاص، لتحمل دوره في تسريع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل، التي تحفظ كرامة المواطن ومستقبل عائلته.

وأضاف الكاظمي "لن نصل الى التنمية الحقيقية من دون مكافحة منهجية للفساد، الذي أخذ يؤسس لنهج استئثار يعتمد على النفوذ والخروج عن القانون، وينتج حالة جديدة مقلقة من التفاوت الطبقي"، مبينا ان "الحكومة ستستمر في اتخاذ القرارات الصعبة، رغم التداعيات السياسية، ورغم ما قد يحدث من سوء فهم شعبي هنا أو هناك، ولكن المسؤولية التأريخية التي وجدنا أنفسنا فيها تحتم علينا المضي بخطوات تحقق المصالح الوطنية الإستراتيجية للبلد".

PUKmedia / المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

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