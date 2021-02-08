نائبة كردية تدعو الحكومة والبرلمان الى التدخل بشأن الوضع “المزري” للسجون في كردستان

2021/02/08 | 19:48 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / السليمانية..

دعت النائبة عن حراك الجيل الجديد يسرى رجب، الاثنين، رئاسة البرلمان والحكومة الاتحادية الى التفاعل مع قضية الانتهاكات لحقوق الإنسان في الإقليم.

وقالت رجب لوكالة /المعلومة/ إن “ القوات الأمنية التابعة لأحزاب السلطة قامت باعتقال ذوي المتظاهرين، وهنالك حملة اخفاء للمعتقلين، وعدم السماح بزيارتهم من قبل أهاليهم”.

وأضاف أنه “يجب أن يكون هنالك دور لرئاسة البرلمان والحكومة الاتحادية التي قدمنا لها طلب من أجل الضغط على حكومة الإقليم، لإطلاق سراح المعتقلين، وتشكيل لجنة برلمانية لزيارة السجون في الإقليم”.

وأشارت إلى أن “أحزاب السلطة الحاكمة في الإقليم، تمنع دخول منظمات حقوق الإنسان المحلية من ممارسة دورها، كما أن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تتعامل بانتقائية مع ملف الانتهاكات لحقوق الإنسان، وأن وضع السجون مزري جدا”.

وكان النائب عن حركة التغيير كاوه محمد قد أكد يوم أمس، قيام قوات الأمن الكردية باعتقال العشرات من أهالي المعتقلين الذي شاركوا بالتظاهرات للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة.انتهى/ 25 ع

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