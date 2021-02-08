الكاظمي وصالح يبحثان الاستعدادات لإجراء عملية الإنتخابات والتهيؤ لها

2021/02/08 | 19:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، رئيس الجمهورية برهم صالح، الاستعدادات لإجراء عملية الإنتخابات والتهيؤ لها وتوفير كل مستلزمات نجاحها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيا نصحفي، ان “الكاظمي استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح“، مبينا انه “جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات السياسية والأوضاع العامة في البلاد، فضلًا عن الجهود المبذولة لأجل إقرار قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2021″.

واضاف البيان، “كما شهد اللقاء بحث الاستعدادات لإجراء عملية الإنتخابات والتهيؤ لها وتوفير كل مستلزمات نجاحها، بما يضمن أن تكون نتائجها المعبر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي واختياراته”.

وتابع “كما أكد كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، على أهمية التكامل في العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في سبيل مواجهة التحديات وتوفير الفرصة لنجاح جهود الإصلاح المستهدف في برنامج عمل الحكومة”.

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