2021/02/08 | 19:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، اعتقال أربعة “متسللين سوريين” غربي نينوى.

وقال رسول في بيان صحفي، إن “القوات الامنية تواصل حماية حدود العراق ومنع المتسللين من الوصول الى اراضينا، حيث تمكن الأبطال في قيادة عمليات غرب نينوى، من إلقاء القبض على أربعة متسللين يحملون الجنسية السورية حاولوا العبور من منطقة حكنه بزمار غربي نينوى”.

واكد أنه “تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم”.

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