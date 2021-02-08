بايدن يدعو الكونجرس للتحرك بسرعة لتمرير حزمة التحفيز

2021/02/08 | 20:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس إلى التحرك بسرعة لتمرير حزمة التحفيز من أجل دعم الأسر المتضررة من وباء كورونا.

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